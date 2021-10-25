Каша из топора. Аграрии предложили бороться с дорогой гречкой с помощью ярмарок

В России подорожают гречка и овсянка. Крупы подскочат в цене в ноябре, причем сразу на 10–20%, сообщили представители компании «Роса», которая специализируется на производстве продуктов из алтайского зерна.

Стоимость вырастет из-за подорожания сырья. Цены на ячмень в Алтайском крае увеличились на 36% с начала августа, овес за этот же период подорожал на 32%. Как итог — рост цен на «традиционные» крупы составит в среднем 15% по стране. Больше всего «порадуют» ценники на гречку, чуть меньше «зерновой кризис» коснется риса и бобовых.

Еще одну причину резкого ценового скачка назвали в агропромышленном холдинг «АФГ Националь»: вместе с сырьем растут цены и на производственные ресурсы. К примеру, картонная тара за последний год стала дороже ровно в два раза. Эксперты же называют более очевидные причины — плохое качество урожая в Алтайском крае, откуда крупы развозят по всей России.

При этом с объемами урожая и посевными площадями в стране все в порядке. Последние выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом, а к 22 октября хозяйства собрали 837 тысяч тонн гречки, что на 22 тысячи тонн больше, чем в 2020 году.

pixabay.com / filkaman

В беседе с газетой «Коммерсантъ» представители крупнейших торговых сетей пообещали, что будут стараться дробить рост цен на несколько месяцев или вовсе отсрочат подорожание. Депутат Госдумы Олег Нилов, занимающий пост первого зампредседателя Комитета по аграрным вопросам, не разделяет упаднические настроения ритейлеров.

Народный избранник призвал относиться к вышеупомянутым цифрам, как к «прогнозам». Нилов, впрочем, подчеркнул, что сценарий подорожания гречки и овсянки вполне реален, но в каких-то странах ситуация с продовольствием достигла масштабов полноценного дефицита. Достаточно вспомнить Великобританию, где пустые полки супермаркетов прячут за баннерами с нарисованной едой.

Член партии «Справедливая Россия – За правду», рассуждая о растущих ценах на гречку, также не преминул сделать выпад в адрес политических оппонентов и напомнить об обещаниях соратников. В частности, один из лидеров партии Сергей Миронов предлагал прописывать рекомендованную продажную цену рядом с реально установленной, которую регулирует торговая сеть. Такую меру он назвал «психологическим давлением» на продавцов.

«Мы считаем, что на жизненно важные продукты для большинства людей цены должны только падать, а если они растут, то не выше установленной Центробанком стоимости, — поддержал однопартийца Нилов. — Главное, чтобы приняли такой закон. Да, в торговых сетях десятки тысяч наименований продуктов, но 30–40 из них извольте сделать доступными для граждан. Да, в убыток себе. Зарабатывайте на черной икре. То же самое касается поставщиков, оптовиков и так далее».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Еще один выход из положения, по мнению депутата Госдумы, — рост здоровой конкуренции на российских рынках. Нилов предложил ввести повсеместную практику ярмарок выходного дня «как на центральных площадях на Западе».

«Не только с поля должно быть разрешено продавать свою продукцию, но и "с колес". Нужно предоставить фермерам и кооперативам право осуществлять бесплатную торговлю, продавать продукцию по себестоимости плюс разумный процент, тогда и сетевики вынуждены будут снижать цены», — добавил парламентарий.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В Министерстве сельского хозяйства уже заверили, что резкое подорожание производители «смягчат» за счет прибыли прошлого года. В этом не уверен заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его словам, производители либо смирятся с ростом цен и уступят, либо вынуждены будут покинуть рынки.

В сентябре этого года цены на гречневую крупу впервые за десять лет достигли рекордных 100 рублей за килограмм. Последний раз пачку гречки стоимостью 100 рублей россияне могли наблюдать на прилавках в 2011 году.