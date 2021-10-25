Оперштаб Москвы не планирует продлевать режим нерабочих дней

Представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опровергли сообщения о планах по продлению нерабочих дней в Москве после 7 ноября. Власти российской столицы не планируют принимать подобные меры.

Отмечается, что нерабочие дни в Москве установлены указом мэра Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября. В оперативном штабе подчеркнули, что комплекс введенных мер направлен на замедление темпов распространения коронавирусной инфекции.

Одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к COVID-19 является вакцинация. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов, подтвердивших свою безопасность. К их числу относятся «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», разработанная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи.