Троих детей оставили жить в квартире с останками девятилетнего брата в Хьюстоне

Правоохранители обнаружили троих брошенных детей в квартире недалеко от центра Хьюстона. Также с несовершеннолетними были найдены кости их 9-летнего брата.

Полицейские пришли в жилой комплекс для проверки состояния квартиры. В итоге никого из взрослых там не оказалось, дети в возрасте от 7 до 15 лет были одни. Старший ребенок рассказал сотрудникам, что его младший брат умер около года назад. По словам подростка, их родители не появлялись в квартире в течение нескольких месяцев.



Малыши были в сильном истощении. Их доставили в больницу для лечения. В итоге полицейские спустя время нашли мать брошенных детей, ее допросили следователи, сообщает Sky News.