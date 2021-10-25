«Гордиться больше нечем». Рэпер Моргенштерн посчитал, что День Победы устарел

Российский рэп-исполнитель Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, в интервью Ксении Собчак выразил мнение о бессмысленности празднования Дня Победы.

«Я честно скажу, вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась уже 76 лет назад. И до сих пор из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются доказать — не знаю, может, это скрепы какие-то? Я этого не понимаю. Наверное, гордиться просто нечем», — заявил репер.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

По мнению певца, страна не должна жить только прошлым, а двигаться вперед и достигать новых побед.

«Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад», — посетовал Моргенштерн.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поменять Моргенштерну паспорт на ветеринарный документ, так как он убежден, что певец является вовсе не человеком, а «диким животным».