Оценив преимущество долгосрочных газовых контрактов с Россией, Европа фактически признала ошибочность своего курса в энергетической сфере, особенно по части той «ахинеи, которая неслась из Варшавы и Киева». Об этом в Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Не может быть! Мы же об этом давно предупреждали европейцев. Выходит, что "некоторые правила ЕС" были ошибочными. И жизнь это показала», — отметил Пушков.

Так он прокомментировал утверждение госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что заключение долговременных контрактов с Россией на поставки газа отвечает интересам и Парижа, и Европы.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Это хорошая идея, и об этом было сказано на прошедшем в пятницу саммите ЕС. Следует вернуться к таким контрактам, так как некоторые из них подверглись деконструкции в результате воздействия ряда правил Евросоюза», — заявил он в эфире телеканала France-3.

По словам Клемана, такие соглашения обладают серьезным преимуществом — «выравнивают цены и устраняют их скачки». В этой связи в трубы можно было бы подать больше голубого топлива, тем более, что мощностей для перекачки сырья достаточно.

«Скажем честно, в настоящее время Россия соблюдает условия контрактов на поставки. Не существует каких-либо манипуляций с ценами или объемами поставок с ее стороны», — признался представитель французского МИД.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в среду, 27 октября, встретится в Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером для переговоров о заключении долгосрочного контракта. О том, что мешает сторонам прийти к соглашению, в материале «ПС».