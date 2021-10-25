ЦИК Узбекистана подтвердил переизбрание действующего президента республики Мирзиеева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев переизбирается на пост главы государства. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома республики.

По данным ЦИК, действующий президент Узбекистана набрал 80,1% на выборах. Явка составила 80,8%, отмечает Центризбирком. В прошлый раз Шавкат Мирзиеев заручился поддержкой 88,6% избирателей.

Президент России Владимир Путин ранее созвонился с главой Узбекистана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что руководитель поздравил Мирзиеева с убедительной победой на выборах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.