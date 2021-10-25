Молдавская Energocom рассчитывает получить от Украины 700 млн «кубов» газа

Молдавская Energocom и «Нафтогаз Украины» соглашение, в рамках которого украинский поставщик поставит Кишиневу 700 млн кубометров газа в случае необходимости. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Молдавия сейчас ведет переговоры с «Газпромом» о поставках российского голубого топлива. Действующий договор между странами прекратит свою силу с 1 ноября. Кишинев опасается, поставки в республику остановятся, если не будет подписан новый контракт.

«Молдавская государственная компания "Энергоком" и "Нафтогаз" подписали рамочное соглашение о поставках в случае необходимости объема до 700 млн кубов газа. Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозируемости поставок со стороны российского "Газпрома"», — свидетельствует сообщение источника.

В отличие от 16 млн кубов, которые Украина ранее «одолжила» Молдове на фоне чрезвычайного положение в стране, теперь речь идет о сделке на исключительно платной основе.