Погребинский предрек печальную судьбу кораблям НАТО, которые захотят нарушить границы Крыма

Иностранные корабли, которые решатся нарушить границы России в Черноморском регионе близ Крыма, отправятся на дно. Такое мнение озвучил украинский политолог Михаил Погребинский.

В эфире YouTube-канала Politwera эксперт напомнил о ситуации с британским эсминцем, которая произошла в конце июня. Тогда судно Ее Величества без согласования с Москвой вошло в территориальные воды возле Крымского полуострова. Российская сторона открыла предупредительный огонь по курсу движения Defender, после чего он покинул акваторию РФ.

«Если вдруг власти Британии решат, что они не признают морскую зону, которую РФ считает своей, и отправят туда свои военные корабли, то я думаю, что они будут потоплены, и в короткое время», — оценил последствия возможных провокаций политолог.

Корабли НАТО, которые пытались вторгнуться в российские границы, получили уже достаточно много предупреждений от РФ. Конечно, Военно-морской флот России может снова предостеречь провокаторов, но, если это не даст результатов, то вторгнувшиеся корабли будут потоплены, считает Погребинский.

wikipedia.org / Federal Government - US Navy

Не стоит забывать, отметил политолог, что сегодня таким преимуществом в Черном море, какое есть у России, не обладает больше никто. Силы других стран Причерноморья (Румыния, Болгария, Молдавия) не в состоянии противостоять «военному кулаку», который сформирован на юге России и в Крыму.

Ранее нарушить российские границы в Японском море попытался американский эсминец Chafee, однако ВМФ РФ не допустил вторжения. Полковник в отставке Виктор Литовкин назвал происшествие провокацией, а действия России — полезным уроком для США.