Блокпосты для контроля QR-кодов установят на въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября

Блокпосты появятся на въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября. Они будут проверять QR-коды у приезжающих в город.

Решение об установке блокпостов приняли на фоне распространения коронавируса. Об это рассказал во время аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев.

«В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель — контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании», — объяснил Развожаев.

Приезжающие в город, которые откажутся соблюдать требования, будут возвращаться обратно. Блокпосты установят на неделю с целью избежать массового наплыва туристов в Севастополь. После этого въезд будет осуществляться в привычном режиме, дополнил губернатор.

Эпидемиологическая обстановка в Севастополе остается напряженной. Для пациентов с коронавирусом необходимо организовать дополнительный коечный фонд.