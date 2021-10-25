Жители Нижнего Тагила обнаружили останки 14 человек во время прогулки в лесу

Жители Нижнего Тагила отправились гулять в лес и наткнулись на массовое захоронение. Человеческие останки были свалены в одну кучу и присыпаны землей. Впоследствии было установлено, что кости принадлежали 14 разным людям.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. Обнаружившие страшную находку немедленно вызвали в лесопарк полицию. Последние обследовали место, где было обнаружено массовое захоронение, и нашли еще останки. Представители силовых структур Нижнего Тагила подтвердили, что в лесу действительно были найдены фрагменты скелетов людей, сообщает портал E1.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В настоящий момент человеческие останки отправлены специалистам, которые должны определить возраст костей и причину смерти тех, кому они принадлежали. Стражи порядка начали доследственную проверку по факту обнаружения страшной находки. По словам сотрудников СУ СК России по Свердловской области, говорить о криминальном характере захоронения пока преждевременно. Согласно одной из версий, человеческие останки могли выкинуть из заброшенных могил расположенного рядом Рогожинского кладбища при произведений там новых захоронений.