Сенатор Цеков посоветовал властям Украины не рассчитывать на «возвращение» Крыма

Украинским властям не следует рассчитывать на «возвращение» контроля над Крымом и на выплату репараций. Об этом высказался сенатор, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Парламентарий от Крыма прокомментировал слова советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который пригрозил России вступлением страны в НАТО. Чиновник призвал Москву «выплатить репарации» и покинуть полуостров.

«Все эти глупые заявления о репарациях не более, чем самопиар», — сказал Цеков РИА Новости.

Сенатор посоветовал украинским властям не рассчитывать на «возвращение» Крыма, а также не тешить себя глупыми высказываниями. Антироссийский курс может привести к полному развалу Украины, добавил Цеков. Парламентарий подчеркнул, что страна, как государство, сформировалась исключительно усилиями России.

Крым воссоединился с Россией после госпереворота на Украине в 2014 году. Референдум показал, что большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Однако Киев до сих пор отказывается признавать территориальный статус региона.