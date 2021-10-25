Двое польских солдат пострадали при попытке мигрантов пересечь границу с Белоруссией

Двое военнослужащих Польши получили ранения в результате нескольких попыток мигрантов штурмом взять польско-белорусскую границу. Солдат доставили в госпитали, а две атаки приезжих были сорваны, сообщает Пограничная стража Польши.

Согласно имеющейся информации, силой проникнуть на территорию государства попытались две группы агрессивно настроенных мигрантов. Одна состояла из 60 приезжих, а во второй военнослужащие насчитали 70 человек. Штурмующие границу кидали в польских солдат и пограничников камни и ветки, тем самым нанеся нескольким людям травмы.

По словам сотрудников Пограничной стражи Польши, только за минувшие сутки были зафиксированы 508 попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. Всего было задержано 19 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и Палестины, отметили в ведомстве.