Дмитрий Песков заявил о «коммерческой позиции» РФ в переговорах с Молдавией по газу

Россия надеется, что диалог с Молдавией о поставках газа будет продолжен, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Позиция российской стороны, компании «Газпром», предельно проста и понятна.

«Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин на данный момент не планирует специальных контактов с руководством республики по этому вопросу.

В конце сентября «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на месяц. В октябре республика импортирует энергоресурс по рыночной цене — около 790 долларов за тысячу кубометров, тогда как в 2020 году платила в среднем 148,87 доллара. СМИ пишут о рисках полного прекращения поставок, если стороны не найдут компромисс.