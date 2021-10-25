Быть или не быть. В Госдуме оценили инициативу об отмене пенсионной реформы

Законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года, внесенный фракцией КПРФ на рассмотрение в федеральный парламент в августе, не одобрило Правительство РФ. Об этом «Политике Сегодня» рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Депутат отметил, что несмотря на отрицательное заключение кабмина, у закона остается шанс быть принятым. Сейчас документ проходит стадию рассылки по регионам и членам профильного комитета (который, к слову, и возглавляет Нилов) для дальнейшего обсуждения.

«Только надо понимать, что в комитете большинство представителей партии власти. Поэтому говорить о каких-то серьезных изменениях можно будет только тогда, когда будет обсуждение с представителями правительства, когда законопроект пройдет процедуру рассылки и будут высказаны позиции Совета Федерации, Общественной палаты, региональных парламентов», — подчеркнул народный избранник.

Накануне лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов, выступая на III совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ, заявил, что его недавняя «часовая беседа» с президентом Владимиром Путиным якобы заставила главу государства задуматься о возможности отмены пенсионной реформы. Это, по его мнению, дает основания полагать, что закон будет успешно принят, и с 2022 года возраст выхода на заслуженный отдых станет прежним.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Однако отмена пенсионной реформы в настоящее время почти гарантированно повлечет за собой дестабилизацию рынка труда, поделился с «Политикой Сегодня» экономист, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Изначально он выступал против повышения пенсионного возраста, но теперь убежден, что идти на попятную властям уже нельзя.

«Сейчас уже сложились определенные балансы на рынке труда. И во взаимоотношениях работодателей и лиц старших возрастов развернуты программы, связанные с повышением квалификации при подготовке кадров. Поэтому в данном случае нужно дать возможность поработать этим программам. Особенно в тот период, когда есть дефицит кадров на рынке труда. Мое главное опасение заключается в том, что если мы сейчас начнем все это перетрясать, это может привести к тому, что кадровый голод обострится», — пояснил экономист.

Сафонов предложил найти компромисс, при котором у всех граждан появится больше возможностей для выхода на досрочную пенсию. И первым делом необходимо изменить правила для тех, кто длительное время не может трудоустроиться, считает эксперт.

Отметим, на сегодняшний день безработные должны прожить в этом статусе год. Но и здесь загвоздка — выйти на заслуженный отдых можно не более чем на два года раньше установленного срока.

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«Это очень тяжелая ситуация, поэтому здесь необходимо поработать над методологией, которая бы более четко прогнозировала возможности трудоустройства для этого человека на рынке труда, чтобы сократить период ожидания досрочного выхода на пенсию. Тогда этот механизм бы учитывал специфику состояния рынка труда регионального и тех случаев, когда человек действительно не может найти работу по объективным обстоятельствам», — подчеркнул собеседник «ПС».

Кроме того, экономист предложил обратиться к западному опыту, где большинство европейских стран предоставили право своим гражданам самостоятельно инициировать досрочный выход на пенсию. Правда, в таком случае нужно согласиться с тем, что ежемесячные выплаты от государства станут еще меньше.

«Вряд ли эта опция будет сильно популярна, потому что у нас люди стремятся получить максимум пенсии, но вариативность должна присутствовать. Разные люди есть, разные истории. Если вариативность будет в этих двух направлениях, это позволит нам более гибко реагировать на ситуацию на рынке труда, считаясь с состоянием здоровья человека, его возможностями, желаниями, семейными обстоятельствами», — резюмировал Сафонов.

К слову, в конце сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «Соловьев LIVE» также признал необходимость пенсионной реформы в России. Он отметил, что сдвиг планки выхода на заслуженный отдых увеличивает долю работающих граждан в стране, которые в свою очередь обеспечивают наполняемость бюджета ПФР.