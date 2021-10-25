Госсовет Татарстана отклонил инициативу по переименованию должности президента республики

Парламент Татарстана в ходе заседания не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

По словам главы комитета Госсовета по госстроительству Альберта Хабибуллина, некоторые пункты законопроекта идут вразрез с положениями Конституции России.

«Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов», — сказал он.

Ранее в Государственной думе приняли законопроект, согласно которому, необходимо установить общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица. С учетом региональных особенностей может быть установлено дополнительное название должности, однако оно не может содержать в себе терминов, входящих в название высшего государственного поста — президента Российский Федерации.