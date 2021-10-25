Военные стран ОДКБ приступили к выводу своих войск с учений в Таджикистане

Страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод своих военнослужащих и военной техники с учений в Таджикистане, проходивших в районе афганской границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Отмечается, что для переброски войск задействованы вертолеты авиационной группы российской 201-й военной базы и самолеты Воздушно-космических сил РФ.

«Военнослужащие вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, задействованные в совместном учении в Организации Договора о коллективной безопасности, начали возвращение в пункты постоянной дислокации с полигонов Харб-Майдон и Момирак», — говорится в сообщении.

ОДКБ провела вблизи афгано-таджикистанской границы сразу три учения: маневры разведки «Поиск-2021», «Взаимодействие-2021» — сил оперативного реагирования и «Эшелон-2021» — подразделений материально-технического обеспечения. В мероприятиях было задействовано свыше 4000 военнослужащих и более 500 единиц техники.