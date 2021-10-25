«СП-2» важнее. Медведчук назвал «запоздалым» предложение Зеленского увеличить транзит газа

Предложение президента Украины Владимира Зеленского увеличить прокачки российского газа через территорию страны правильное, но запоздалое. Такое мнение выразил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Это предложение является запоздалым. И потом, оно является, на мой взгляд, недоговороспособным, потому что сегодня Россия, видимо, заинтересована все-таки в запуске "Северного потока — 2", а не в увеличении прокачки через ГТС Украины», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Зеленский заявил, что Киев может предоставить «Газпрому» скидку в 50% на транзит голубого топлива в Европу сверх 40 млрд кубометров в год, установленных контрактом. По его словам, Украина предлагает эти дополнительные возможности всем странам — потенциальным транзитерам.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

«Я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», — цитирует украинского лидера агентство Bloomberg.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на фоне газового кризиса Киев готов предложить Евросоюзу дополнительные мощности по транзиту российского газа в размере 55 млрд куб. м в год.

По мнению Медведчука, последние заявления украинских властей «абсолютно правильные», поскольку фактически подтверждают наличие у ГТС Украины «огромных потенциальных возможностей». Но совсем другое дело — кому эти предложения адресованы.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

«Если он [Зеленский] предлагает [увеличить прокачки] европейцам, то европейцы этого сделать не могут. Если он это предлагает россиянам, то россияне должны на это согласиться. Согласятся или нет — я не знаю», — рассуждает Медведчук.

По его словам, украинская труба может превратиться «в музей металлолома в любую минуту», но ее судьба зависит, прежде всего, от переговоров с российской стороной. Именно поэтому сторонам следует искать общие возможности для развития торгово-экономических отношений, резюмировал лидер ОПЗЖ.

Ранее заместитель председателя правления «Газпром» Елена Бурмистрова поделилась, что по итогам этого года поставки российского газа в Европу и Турцию могут составить 183 млрд куб. м. По ее словам, после первого полугодия компания скорректировала прогноз средней цены до уровня около $270 за тыс. куб. м. В 2022 году объемы поставок будет зависеть от погодного фактора и «конъюнктуры рынка СПГ».