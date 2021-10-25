Глава ФЗНЦ Шугалей: вмешательство США во внутренние дела Судана вызвало госпереворот

Государственный переворот в Судане и арест премьер-министра Абдаллы Хамдока — прямое следствие вмешательства США во внутренние дела страны. К такому выводу пришел социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Слова Шугалея приводит Федеральное агентство новостей. По мнению эксперта, политика Белого дома в регионе спровоцировала создание очага напряженности и погружение страны в кризис. Ученый выразил надежду, что Судан не повторит в среднесрочной перспективе «афганский сценарий», так как вариантов развития событий в стране на самом деле множество.

«Судан в очередной раз стал печальным примером того, к чему приводит вмешательство Соединенных Штатов Америки в дела иностранного государства, которое находится за много тысяч километров от Америки. В среднесрочной перспективе ситуация может развиваться по-разному. Конечно, хотелось бы, чтобы в Судане не реализовался «афганский сценарий» затяжной гражданской войны и деградировавшего государства», — отметил президент ФЗНЦ.

Государственный переворот в Судане произошел утром 25 октября. Несколько членов переходного правительства африканской страны во главе с премьером Абдаллой Хамдоком были арестованы. В ближайшее время ожидается выступление председателя Суверенного совета генерала Абдель Фаттах аль-Бурхана с комментариями по поводу произошедшего.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал прекратить любое вмешательство в дела Судана.