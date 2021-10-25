National Interest: все попытки Байдена нанести удар по России не увенчались успехом

Президент США Джо Байден попытался нанести по России три точечных удара, однако потерпел неудачу по всех случаях, заявили американские политологи Рассел А. Берман и Рики Гилл в статье журнала The National Interest.

Политологи отметили, что деятельность новой американской администрации во главе с президентом Джо Байденом все больше разочаровывает. В ходе президентской кампании глава Белого дома всем видом показывал свой жесткий настрой по отношению к России, однако на практике все оказалось куда хуже.

Одним из главных провалов Байдена стал газопровод «Северный поток — 2», который Вашингтон буквально разрешил достроить.

«Этот трубопровод пройдет в обход Украины и еще больше дестабилизирует ее, лишив Киев отчаянно необходимых доходов от газового транзита. Также он сделает Европу еще более зависимой от российских энергоносителей. Россия же получит десятки миллиардов долларов выручки», — говорится в статье.

Следующий шаг США был нацелен на создание в среднеазиатских странах американских военных баз. Однако и тут Байден потерпел неудачу, так как получил прямой отказ от Узбекистана и Кыргызстана.

Третий момент связан с выходом американских войск из Афганистана. Это решение могло стать ударом для России, но этого не случилось. Более того, ближайший российский союзник — Китай имеет большие планы на афганские залежи редкоземельных металлов. Таким образом, буквально каждая крупная инициатива новой администрации Белого дома не привела к желаемому результату, резюмируют политологи.

Ранее стало известно, что Минфин США решил привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций. Ведомство хочет ввести санкции на фоне развития ситуации с «Северным потоком — 2», сообщил телеканал «360».