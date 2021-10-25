Президент России Путин поздравил коллегу из Узбекистана Мирзиеева с победой на выборах

Российский президент Владимир Путин созвонился с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиеевым. Он поздравил коллегу с победой на выборах главы государства.

Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Явка составила около 80%. Президент России пообщался с победителем Мирзиеевым по телефону, сообщили в пресс-службе Кремля. Стороны отметили настрой на укрепление партнерства между государствами.

«Президент России также направил Шавкату Мирзиееву поздравительную телеграмму», — добавили в пресс-службе.

Ранее член ЦИК России Антон Лопатин прокомментировал процесс волеизъявления в Узбекистане. Представитель комиссии отметил, нарушений в ходе голосования выявлено не было.