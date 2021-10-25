Песков: Путин в конце недели проведет переговоры с президентом Финляндии Ниинисте

Визит президента Финляндии Саули Ниинисте в Россию ожидается в конце текущей недели, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в рамках рабочей поездки Саули Ниинисте встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда. И будут в Москве переговоры с господином Ниинисте», — сказал он.

Вместе с тем Песков добавил, что своевременно предоставит журналистам информацию о других мероприятиях, в которых будет участвовать российский президент.

Ранее стало известно, что Песков указал на несознательность россиян в вопросе вакцинации от COVID-19. По его словам, Россия отстает по темпам вакцинации от европейских государств, сообщил телеканал «360».