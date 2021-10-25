Экс-главу администрации губернатора Коми Порядина задержали в рамках уголовного дела

Правоохранители задержали бывшего первого зампреда правительства Республики Коми — начальника администрации главы региона Михаила Порядина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.

«Михаил Порядин задержан и доставлен в Сыктывкар. В данный момент ему избирается мера пресечения. Следствие - это следователь следственного управления СК РФ по Республике Коми — ходатайствовало об аресте», — заявил помощник председателя суда Игорь Ноговицын.

Порядин прибыл на работу в Коми в 2015 году по приглашению бывшего главы республики Сергея Гапликова, с которым они работали вместе еще в госкорпорации «Олимпстрой». Чиновник занимал должности и.о. главы Комитета информатизации и связи Коми, министра массовых коммуникаций, информатизации и связи республики. В октябре 2016 года его назначили на пост руководителя администрации главы Коми. Порядин подал в отставку весной 2020 года сразу после того, как заявил о сложении полномочий главы республики Гапликов.