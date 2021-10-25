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Путин поручил предоставлять россиянам два выходных за вакцинацию от коронавируса

Путин поручил предоставлять россиянам два выходных за вакцинацию от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителей России двумя выходными за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции.

Поручение поступило губернаторам областей и руководителям организаций. Сотрудников за прохождение процедуры должны будут освободить от работы на два дня с сохранением заработной платы. Указ опубликован на официальном портале Кремля.

«Совместно со сторонами социального партнерства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) двух оплачиваемых выходных дней», — написано в документе.

Также лидер страны дал поручение закупить и доставить дорогостоящие медикаменты в российские регионы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Лекарства направят в стационары.