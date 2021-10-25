Путин поручил предоставлять россиянам два выходных за вакцинацию от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителей России двумя выходными за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции.

Поручение поступило губернаторам областей и руководителям организаций. Сотрудников за прохождение процедуры должны будут освободить от работы на два дня с сохранением заработной платы. Указ опубликован на официальном портале Кремля.

«Совместно со сторонами социального партнерства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) двух оплачиваемых выходных дней», — написано в документе.

Также лидер страны дал поручение закупить и доставить дорогостоящие медикаменты в российские регионы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Лекарства направят в стационары.