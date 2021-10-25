Литва в деле. НАТО взял курс на развитие военных технологий и привлечение инвестиций

Литва решила вложиться в первый инновационный стартап НАТО, предназначенный для развития военных технологий. Накануне министр обороны Арвидас Анушаускас и его коллеги из 16 других стран-участниц Альянса подписали Декларацию о намерениях инновационного фонда.

Объем фонда составит €1 млрд. По утверждению Минобороны Литвы, проект позволит разрабатывать и внедрять в деятельность НАТО новые методики ведения сражений, включая использование искусственного интеллекта, биотехнологий и квантовых вычислений. Осуществить все это планируется за счет привлечения инвестиций из государств-членов организации.

«Литва будет стремиться создать благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития новых литовских технологий и инноваций двойного назначения, в то же время искать возможности для синергии с создаваемой инновационной экосистемой НАТО», — цитирует содержание пресс-релиза Baltnews.lt.

Деятельность, функции и модель финансирования инновационного фонда планируется согласовать до саммита НАТО 2022 года, который пройдет в Мадриде.

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

Помимо Литвы декларацию также подписали Латвия, Эстония, Польша, Бельгия, Чехия, Германия, Венгрия, Великобритания и другие. Не оказалось в этом списке США, Турции и Франции. По мнению экспертов Baltnews, это говорит о все большей «фрагментации» НАТО.

«Высока вероятность того, что Альянс станет набором военно-политических инструментов, состоящим из множества малых военно-политических альянсов, но все же номинально сохранится», — предположили в издании.

Так, к примеру, 17 октября Греция и США заключили отдельное военное соглашение, которое предполагает увеличение американского присутствия на Балканах. При этом стороны заверили, что их сотрудничество «не направлено против кого-то другого» и «не умаляет роль НАТО».

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг раскритиковал похожее соглашение о взаимной обороне между Грецией и Францией. Он заявил, что не верит в «попытки сделать что-то вне рамок НАТО, конкурировать с ним или дублировать его».