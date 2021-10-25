Судьбоносная зима. Как страны Европы намерены пережить эпоху энергокризиса

Энергетический кризис может заставить страны Старого света забыть о евросолидарности. По данным Bloomberg, хранилища газа в европейских государствах заполнены только на 71%, хотя в норме этот показатель должен быть выше 90%. Если обещанные синоптиками морозы придут в Европу, то, по мнению аналитиков, страны просто начнут «воровать топливо друг у друга».

Вероятно, с наступлением заморозков правительства некоторых стран запретят экспорт голубого топлива, чтобы сохранить его для своих граждан. Например, возможность ввести такую меру уже обсуждают в Сербии. Аналогичные разговоры происходят и в Норвегии.

В Bloomberg считают, что сложнее всего этой зимой придется Германии, которая находится в зависимости от импорта топлива. По этой причине Берлин будет пытаться перекупить поставки газа, предназначавшиеся для менее обеспеченных европейских стран.

Однако директор Института нового общества Василий Колташов не согласился с такими выводами. В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт заявил, что у Германии нет необходимости в перекупке газовых потоков.

«Я думаю, что Германия и Франция, у которой большая атомная энергия, относительно мягко переживут нынешнюю ситуацию. Германия может оказаться первой страной, которая имея хаб, начнет распределять газ в большей мере в свою пользу. Берлину ничего перекупать особо не надо: все в контракте с "Газпромом". Скорее всего, они найдут способ сгладить вопрос», — уверен Колташов.

ФБА «Экономика сегодня» /

А вот Нидерланды, Дания и Бельгия с высокой вероятностью могут оказаться в числе «перекупщиков», считает эксперт. При этом с серьезными проблемами столкнутся государства, которые не входят в еврозону, но являются членами ЕС: Польша, Прибалтика, Румыния или Чехия. Жители этих стран, вероятно, будут «мерзнуть», поскольку у них просто нет финансовых ресурсов для покупки топлива в условиях всеобщего дефицита.

Таким образом, ситуация, когда появилась угроза перекупки потоков газа для того, чтобы более богатые страны оставались в тепле, а бедные государства — в холоде, усилит недовольства Евросоюзом.

Причем разногласия будут нарастать не только в замерзающих странах, но и в «утепленных» — жители этих государств уже возмущаются ростом цен на энергоресурсы и расходов на отопление, а с перекупкой топлива тарифы поднимутся еще выше, считает собеседник «ПС».

Колташов допускает, что грядущая зима может стать «судьбоносной» для Европейского Союза. Конечно, раскола не случится, но придет своего рода «охлаждение», усилятся национал-консервативные настроения, согласно которым личные интересы стран-членов ЕС будут стоять выше любых фраз, которые «сыплются из Брюсселя от еврократии», заключил эксперт.