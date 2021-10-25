Врежет по куполу. Украина пригрозила Москве ракетным ударом

Внештатный советник главы Офиса президента Украины и по совместительству пресс-секретарь Киева в делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России бомбардировкой. В интервью украинскому телеканалу «Дом» он назвал целью гипотетического ракетного удара российскую столицу.

«Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены», — заверил журналистов Арестович.

facebook.com / Churikov Vasyl

Под российской «агрессией» Алексей Арестович подразумевает присоединение Крыма в 2014 году и образование самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. После этих событий, утверждает внештатный советник президента Владимира Зеленского, вопрос о вступлении Украины в НАТО был решен. По крайней мере, в Киеве.

«Может не быть формального вступления [страны в НАТО], но реально НАТО присутствует на территории Украины», — уточнил представитель украинской делегации.

Арестович озвучил силовой сценарий сатисфакции Украины: под прицелом «украинских ракет» Москва «выводит войска» из Крыма и выплачивает «репарации» Киеву. Российские военные должны осознавать всю «опасность» открытого столкновения с украинскими вооруженными силами, добавил гость телеканала «Дом».

«Любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации, — предупредил он. — Это абсолютно проигрышный вариант. Они [военное руководство РФ] не могут этого не понимать».

president.gov.ua / Администрация президента Украины

«Чтобы помнили»

Эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с «ПС» усомнился, что анонсированная ракетная программа позволит Украине добиться желаемого: противовоздушный щит РФ, объяснил специалист, обеспечит жителям российской столицы беззаботный сон.

«Сейчас Россия располагает глубоко эшелонированной системой противовоздушной обороны, особенно на западном направлении. Оттуда идет самая большая угроза. Это системы дальнего перехвата С-500, С-400, Тор-М2, Бук-M3. Уж украинские ракеты, которые не являются гиперзвуковыми (потому что у страны нет таких технологий), им точно по плечу. Ни о какой серьезной угрозе речи не идет, противовоздушный купол давно развернут», — заявил Калмыков.

С точки зрения дипломатии слова Алексея Арестовича не выдерживают критики, полагает собеседник «Политики Сегодня». Киев пытается «набить себе цену» на фоне европейского энергетического кризиса и постепенного отказа США от ведения дел с украинцами. В политике президента Джозефа Байдена Украина отходит на второй план, а значит и ее возможное вступление в НАТО вновь оттягивается на неопределенный срок.

«О себе нужно заявлять, чтобы помнили. Чтобы выторговать себе какие-то преференции от НАТО и европейских стран, озвучивается такая риторика», — резюмировал Павел Калмыков.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Российский политолог Марат Баширов на страницах Telegram-канала «Политджойстик» и вовсе сравнил окружение Владимира Зеленского с детьми:

«Они не понимают, о чем говорят и к чему это может привести. Любые ракетные установки на территории Украины, а следом и Прибалтики в итоге будут неспособны стрелять в нашу сторону. <…> Никому из здравых политиков в России и в Европе не хочется переходить такую красную черту, но мы вынуждены будем защитить себя и это будет совсем иная реальность».

Справка ПС

В 2021 году ракетный арсенал Украины состоит из противотанковых установок и крылатой ракеты «Нептун». Впрочем, достать до Москвы «Нептуном» не получится — ее максимальная дальность около 300 километров. При этом от ближайшего к Москве участка украинской границы до Красной площади больше 450 километров. Для сравнения, ракетный комплекс «Искандер», стреляющий крылатыми ракетами на 500 километров, был принят на вооружение армии России еще в 2006 году.