Секретарь СНБО Данилов заявил о превосходстве президентской республики на Украине

Президентская республика подразумевает существование лидера, который отвечает за все процессы в государстве. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Согласно конституции, Украина относится к парламентско-президентским республикам, отметил Данилов. По его словам, в таком случае главу государства нужно избирать в парламенте.

«Тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе», — сказал секретарь СНБО.

Данилов считает, что президентская республика на Украине имеет превосходство. При такой форме правления глава государства осознает ответственность за решения, объяснил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский опроверг утверждения о принятии всех решений в его офисе. Он также заявил, что не собирается инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления.