Путин распорядился разработать меры по борьбе с последствиями европейского энергокризиса в РФ

Правительство РФ должно разработать меры по борьбе с последствиями европейского энергетического кризиса в стране. Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение.

Российский лидер 20 октября провел совещание с членами кабмина. Глава государства назначил председателя Правительства РФ Михаила Мишустина ответственным за выполнение поручения. Путин также обозначил срок выполнения задачи — 1 ноября 2021 года.

«Правительству РФ разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы», — говорится на сайте Кремля.

Президент России ранее выразил готовность помочь европейским странам разрешить вопрос с ценами на голубое топливо. Путин отметил, что необходимо получить сертификацию оператора газопровода «Северного потока — 2» от немецкого регулятора.