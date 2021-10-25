Путин поручил главам российских регионов запретить работу ресторанов ночью

Президент России Владимир Путин поручил властям регионов обеспечить запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работы ресторанов в ночное время суток.

Отмечается, что под запрет попадут мероприятия, которые планировалось провести в период с 23:00 до 06:00. Эти меры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Одним из наиболее эффективных способов защиты организма от заражения коронавирусом является вакцинация. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. К их числу относятся «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт».