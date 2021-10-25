Свердловский губернатор Куйвашев может продлить свой отпуск для встречи с Путиным

Трехнедельного отпуска губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву оказалось недостаточно, поэтому он вернется к рабочим обязанностям на два дня позже. По сведениям нескольких источников URA.RU, обратно единоросса ждут не раньше 13 ноября.

Инсайдер в резиденции главы региона допускает, что на его планы могла повлиять необходимость провести несколько встреч в Москве. По неофициальным данным, свердловский губернатор хочет укрепить свои позиции в столице для переизбрания на новый срок.

Также в областном истеблишменте обсуждают вероятность того, что Куйвашев на самом деле не просто ушел в продолжительный плановый отпуск, а готовится к встрече с Владимиром Путиным. Якобы перед аудиенцией у президента России свердловский губернатор сел на двухнедельный карантин, ежедневно сдавая ПЦР-тесты.

Ранее «Политика Сегодня» разбиралась, повлияет ли очередной отпуск Куйвашева на фоне непростой обстановки в регионе на его губернаторский рейтинг.