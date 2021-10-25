Боррель и Блинкен договорились провести первые встречи по России в этом году

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились начать диалоги высокого уровня по России и Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Дипломат прокомментировал предстоящие двусторонние консультации Евросоюза и США по координации политики в отношении РФ. По словам Стано, Блинкен и Боррель договорились запустить диалоги в ходе визита главы европейской дипломатии в Соединенные Штаты, который состоялся 14 октября.

«Первые встречи планируется провести до конца этого года», — констатировал представитель внешнеполитической службы ЕС «Известиям».

Сейчас ведется необходимая техническая и экспертная проработка этих консультаций, добавил Стано. Дипломат не уточнил, что именно будет на повестке встреч.

Брюссель и Вашингтон договорились координировать свою политику в отношении Москвы летом 2021 года. Стороны обсудили этот вопрос на саммите ЕС — США, который прошел 15 июня.