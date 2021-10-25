Жители Москвы смогут бесплатно припарковаться на любой улице с 4 по 6 ноября

Власти Москвы сделают парковки бесплатными в период празднования Дня народного единства. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы, в том числе на улицах с тарифом 380 рублей в час. Платными будут только парковки со шлагбаумом. Ликсутов подчеркнул, что городская администрация всегда делает парковки бесплатными по праздникам.

«В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября. Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

В период нерабочих дней, который пройдет в Москве с 28 октября по 3 ноября, парковки будут работать в обычном режиме. В воскресные дни некоторые из них будут бесплатными согласно установленным правилам.

Как сообщает телеканал «360», нерабочие дни начались в шести российских регионах: Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской и Курской областях, а также в Пермском крае. Они продлятся до 7 ноября.