Турецкий журналист Барлас предложил принять в НАТО Россию и Израиль.

Внутренние разногласия в НАТО стали настолько очевидными, что борьба с внешними угрозами ушла для членов Альянса на второй план. Такие выводы сделал обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас по итогам очередного съезда министров обороны стран-союзниц военного блока в Брюсселе.
Так, колумнист отметил попытки Соединенных Штатов «подорвать безопасность» Турции. По его словам, Вашингтон поддерживает двух главных врагов Анкары, в числе которых «Рабочая партия Курдистана», деятельность которой запрещена и признана террористической не только на территории Турции, но также в Евросоюзе и даже самих США.
«Кроме того, Турция и Греция, представляющие юго-восточный фланг НАТО, чуть ли не готовятся к войне друг с другом», — продолжает автор. — «Еще интереснее то, что Турция, член НАТО, находится в состоянии глубокого примирения и диалога с Россией, которую НАТО считает врагом».
Журналист считает, что НАТО незаслуженно повесил ярлык главного «врага» на Россию. Он напомнил, что РФ обеспечивает энергией всех европейских членов Альянса. Кроме того, Москва интенсивнее всех ведет борьбу с международным терроризмом. В этой связи НАТО давно пора сменить риторику, считает Барлас.
«На момент создания НАТО существовала опасность в виде советского блока против демократических стран. Так, в конце концов, был образован Варшавский договор. Однако сейчас нет ни советской угрозы, ни Варшавского договора. Более того, члены Варшавского договора также стали членами НАТО», — подчеркнул колумнист.
В соответствии с новыми угрозами, которые существуют в нынешнем мире, обозреватель Sabah видит в новом НАТО не только Россию, но и Израиль. Это, по его мнению, поможет стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. А гегемонов США, по его словам, необходимо и вовсе лишить членства в Альянсе.
Ранее сразу пять европейских государств-участников НАТО заявили о необходимости создать войска быстрого реагирования на Западе. Они отметили, что принципиально не хотят включать в новый военный союз США из-за их влиятельности и в то же время медлительности при принятии оперативных решений.