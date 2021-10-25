Турецкий журналист Барлас предложил принять в НАТО Россию и Израиль.

Внутренние разногласия в НАТО стали настолько очевидными, что борьба с внешними угрозами ушла для членов Альянса на второй план. Такие выводы сделал обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас по итогам очередного съезда министров обороны стран-союзниц военного блока в Брюсселе.

Так, колумнист отметил попытки Соединенных Штатов «подорвать безопасность» Турции. По его словам, Вашингтон поддерживает двух главных врагов Анкары, в числе которых «Рабочая партия Курдистана», деятельность которой запрещена и признана террористической не только на территории Турции, но также в Евросоюзе и даже самих США.

«Кроме того, Турция и Греция, представляющие юго-восточный фланг НАТО, чуть ли не готовятся к войне друг с другом», — продолжает автор. — «Еще интереснее то, что Турция, член НАТО, находится в состоянии глубокого примирения и диалога с Россией, которую НАТО считает врагом».

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Журналист считает, что НАТО незаслуженно повесил ярлык главного «врага» на Россию. Он напомнил, что РФ обеспечивает энергией всех европейских членов Альянса. Кроме того, Москва интенсивнее всех ведет борьбу с международным терроризмом. В этой связи НАТО давно пора сменить риторику, считает Барлас.

«На момент создания НАТО существовала опасность в виде советского блока против демократических стран. Так, в конце концов, был образован Варшавский договор. Однако сейчас нет ни советской угрозы, ни Варшавского договора. Более того, члены Варшавского договора также стали членами НАТО», — подчеркнул колумнист.

В соответствии с новыми угрозами, которые существуют в нынешнем мире, обозреватель Sabah видит в новом НАТО не только Россию, но и Израиль. Это, по его мнению, поможет стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. А гегемонов США, по его словам, необходимо и вовсе лишить членства в Альянсе.

Ранее сразу пять европейских государств-участников НАТО заявили о необходимости создать войска быстрого реагирования на Западе. Они отметили, что принципиально не хотят включать в новый военный союз США из-за их влиятельности и в то же время медлительности при принятии оперативных решений.