Глава СНБО Украины Данилов высказался о возможном введении визового режима с Россией

Украинские пограничники и так прекрасно понимают, кого нельзя пускать на территорию страны, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, необходимо осознавать, что Украина будет иметь в случае ввода визового режима с российской стороной.

«Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию», — сказал он.

В связи с этим не совсем понятно, какую задачу будет выполнять визовый режим, резюмировал он.

Ранее стало известно, что СНБО Украины выпустил словарь терминов, связанных с воссоединением Крыма с материковой Россией и ситуацией в Донбассе. Материал был раскритикован множеством экспертов. В частности, политолог Армен Гаспарян посоветовал службе СНБО лечиться, сообщил телеканал «360».