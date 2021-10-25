Нерабочие дни начались в ряде регионов России

Период нерабочих дней, объявленный в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, наступил в Самарской, Нижегородской, Воронежской, Новгородской и Курской областях, а также в Пермском крае. Нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно.

Решение о введении нерабочих дней принимается главами регионов. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства РФ рекомендовал вводить этот режим с 23 октября.

Одним из наиболее эффективных способов защиты организма от заражения коронавирусной инфекцией является вакцинация. Прохождение данной процедуры способствует формированию коллективного иммунитета к COVID-19, что отражается на темпах его распространения. Вакцинация в России проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. Как сообщает телеканал «360», Министерство здравоохранения РФ разрешило гражданам одновременно прививаться от гриппа и коронавируса.