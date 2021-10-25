В Польше обнаружили новое «орудие российского шантажа»

Не успела Россия отбиться от нападок американской журналистки CNBС Хэдли Гэмбл по поводу использования газа в качестве «политического оружия», как на Западе придумали новый повод для обвинений. На этот раз «орудием российского шантажа» признали зерно.

Идея принадлежит польской газете Rzeczpospolita, которая 22 октября опубликовала статью под громким названием: «Зерно. Новое орудие российского шантажа». В материале утверждается, что за последние десять лет Россия превратилась из импортера пшеницы «в ее крупнейшего в мире экспортера».

«Экспансия на других новых рынках вызывает опасения, что Кремль будет использовать зерно в политических играх, как ранее другое сырье — газ и нефть», — приводит содержание статьи Telegram-канал «Пан Свиридов».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Подобные умозаключения польских экспертов журналист Леонид Свиридов назвал нелогичными. По его мнению, увеличение экспорта вовсе не обязывает мировых потребителей покупать именно российское сырье.

«Ну надо же! Вдруг польская шляхта обнаружила, что Россия — крупнейший в мире экспортер зерна. И не только зерна. А зиму обещают холодную в Европе, и кушать хочется. Вот только непонятна логика “шантажа”: не хотите покупать российский газ — купите американский, не хотите российское зерно — купите другое. Где шантаж? Это и есть либеральный капитализм», — написал он в Telegram.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила о том, что Россия в январе-декабре 2020 года увеличила экспорт пшеницы и меслина на 20,9% (до 38 млн 553,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В стоимостном выражении поставки зерна выросли на 28,2% (до $8,210 млрд).

В прошлом году зерно поставлялось в 138 стран мира, а среди основных покупателей были Турция, Египет, Китай, Казахстан и Саудовская Аравия. Ключевым импортером стала Анкара, которая закупила около 11,3 млн тонн зерновой продукции.