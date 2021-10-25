Немецкий посол Гайр назвал важным сотрудничество с Россией в сфере климата

Одну из ключевых ролей в сотрудничестве между Россией и Германией играет климатический вопрос, заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр.

По его словам, взаимодействие в сфере климатической безопасности будет распространяться и на другие смежные области.

«Это инфраструктурная политика, социальная сфера, социальные науки, науки гуманитарного спектра. Это те направления, которые будут нас объединять в научной сфере», — сказал он.

Вместе с тем спикер добавил, что Россия и Германия, действуя сообща, могут внести значительный вклад в европейскую систему решения тех глобальных проблем, с которыми сталкивается регион.

Ранее Геза Андреас фон Гайр заявил, что на текущий момент ведется подготовка ко встрече в «нормандском формате» по линии глав министерств иностранных дел. Однако точная дата мероприятия пока неизвестна, передает его слова телеканал «360».