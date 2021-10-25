Панихида по застреленному Алеком Болдуином кинооператору прошла в Лос-Анджелесе

Траурная церемония прощания с кинооператором Галиной Хатчинс, погибшей на съемках фильма «Ржавчина» от выстрела, случайно произведенного актером Алеком Болдуином, прошла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Актеры, режиссеры, продюсеры и другие деятели кинематографа приняли участие в панихиде по трагически погибшей Хатчинс. Они пришли на церемонию прощания с цветами и свечами.

«Родом из Украины, Галина выросла на советской военной базе за Полярным кругом, в окружении северных оленей и атомных подводных лодок», — указывается в сообщении, размещенном на сайте кинооператора.

Согласно одной из версий, трагедия могла произойти по вине специалиста по оружию Ханны Гутьеррес-Рид, дежурившей на съемках ленты. Специалиста и раньше критиковали за халатность — подобные обвинения в ее адрес звучали на площадке фильма «Старый путь», главную роль в котором исполнил Николас Кейдж.