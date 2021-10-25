МИД Франции напомнил о выгоде от долгосрочных газовых контрактов с Россией

Долгосрочные контракты на поставки голубого топлива с Россией принесут выгоду всей Европе. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Дипломат напомнил, что ситуация с голубым топливом обсуждалась на саммите Евросоюза. Встреча ЕС прошла 22 октября.

«Заключение долговременных контрактов на поставки газа с Россией или каким-то другим поставщиком отвечает нашим интересам», — подчеркнул Клеман Бон в эфире телеканала France-3.

Госсекретарь назвал это хорошей идеей. По словам Бона, необходимо вернуться к долгосрочным контрактам, поскольку некоторые из них подверглись деконструкции в результате воздействия ряда правил ЕС. Дипломат напомнил, что подобные документы выравнивают цены на газ. Россия соблюдает все обязательства по поставкам голубого топлива, констатировал Бон.

Трубопровод «Северный поток — 2» должен обеспечить Европу газом, строительство проекта уже завершилось. Однако оператору «СП-2» необходимо получить сертификацию от немецкого регулятора для введения в эксплуатацию.