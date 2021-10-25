Роспотребнадзор перечислил основные требования к пациенту перед сдачей ПЦР-теста

Пациентам, желающим сдать ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции, не рекомендуется принимать пищу или пить перед процедурой. Об этом сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

По словам специалистов ведомства, такие требования обусловлены возможностью получения ложноотрицательного результата. В частности, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток, что не позволит получить точные результаты.

Проходить ПЦР-тестирование следует не раньше, чем через три часа после приема пищи. Эксперты также рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, приема лекарственных препаратов и применения медицинских спреев.

Как сообщает телеканал «360», с момента начала пандемии коронавирусной инфекции медицинские специалисты сделали около 12 миллионов ПЦР-тестов в Московской области. Диагностика проводится в 12 государственных лабораториях.