Вооруженное столкновение на северо-западе Афганистана унесло жизни 17 человек

Жертвами перестрелки между сторонниками движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и вооруженными гражданами в Герате стали не менее 17 человек.

Среди погибших — женщины и дети. Перестрелка произошла на северо-западе Афганистана. По информации местного издания Ettelaat, она началась днем и продолжалась до самой ночи.

Жертвами стали семь детей и три женщины, несколько гражданских получили ранения и были госпитализированы. Это первые вооруженные столкновения в Герате после того, как 12 августа талибы установили контроль над городом.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации