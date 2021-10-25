Посол Германии в РФ Гайр ответил на вопрос о встрече в «нормандском формате» на уровне МИД

Встреча в «нормандском формате» по линии глав министерств иностранных дел готовится, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

По его словам, в ходе последнего диалога президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель речь шла о необходимости организации переговоров «нормандской четверки».

«Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи еще не назначено», — сказал он.

Стоит отметить, что Москва считает проведение саммита по урегулированию ситуации в Донбассе преждевременным. В Кремле неоднократно отмечали, что украинская сторона до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства.