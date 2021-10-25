Политэксперт Корнейчук предрек «унижения» Зеленского из-за замерзающих украинцев

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется «идти на унижения» и договариваться с российским коллегой Владимиром Путиным из-за дефицита газа в стране. Так считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Политэксперт отметил, что Зеленский приступил к подготовке плана прямых поставок голубого топлива из России еще летом 2021 года. Уже в то время президент Украины предвидел, что у Киева могут возникнуть проблемы с запасами газа, уверен Корнейчук. Однако политолог также считает, что Москва в скором времени даст старт газопроводу «Северный поток — 2», что якобы снизит транзит энергоносителя через Украину.

«В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», — заявил специалист в эфире телеканала «НАШ».

Дмитрий Корнейчук также подчеркнул, что Зеленский «готовит общественное мнение» к будущим переговорам с Путиным. Однако такая встреча состоится только тогда, когда этого захочет лично российский лидер, подытожил украинский политолог.