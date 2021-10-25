Губернатор Мурманской области Чибис объявил о введении QR-кодов с 30 октября

Дополнительные ограничительные меры начнут действовать в Мурманской области с 30 октября. Теперь при заселении в гостиницу потребуются QR-коды, заявил глава региона Андрей Чибис.

Губернатор Чибис выступил на заседании областного оперативного штаба. По его словам, эпидобстановка в Мурманской области напряженная, поэтому есть смысл ввести дополнительные меры. Для граждан от 65 лет рекомендуется объявить временную самоизоляцию.

«Я убедительно прошу тех, кто еще не привился, привиться. Хочу заранее объявить о том, что с 30 числа заселение в гостиницы, отели, на базы отдыха будет проводиться только с QR-кодом», — добавил Чибис.

Дополнительные ограничительные меры решили ввести власти Калмыкии. С 1 декабря текущего года гражданам для посещения кафе, музеев, салонов красоты и непродовольственных магазинов потребуются QR-коды.