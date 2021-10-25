Гинцбург: детская вакцина от COVID-19 имеет незначительные побочные эффекты

Детская вакцина от коронавируса проходит клинические испытания. Были выявлены незначительные побочные эффекты, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Минздрав России получил документы на регистрацию препарата от коронавируса для подростков. Глава ведомства Михаил Мурашко 12 октября сообщил, что экспертную оценку могут предоставить в течение ближайших двух недель, пишет ТАСС.

«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2-37,3 градуса», — поделился результатами испытаний Гинцбург.

Будущий препарат от коронавируса для детей может получить название «Спутник М». По словам Александра Гинцбурга, буква «М» будет означать «для самых маленьких». Если вакцину «Гам-КОВИД-Вак-М» одобрят, то детям ее будут вводить с согласия родителей или законных представителей.