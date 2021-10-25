Сотрудники полиции спасли из запертой квартиры четырех детей в селе под Иркутском

Сотрудники полиции освободили четырех мальчиков, которых собственная мать заперла в квартире без еды. Об этом сообщили в ГУМВД Иркутской области.

Инцидент произошел в селе Осиновка Братского района. Сообщение о происшествии поступило от местной жительницы. Она рассказала, что четырем детям, находящимся в соседней многоэтажке, требуется помощь.

На место инцидента выдвинулся наряд патрульно-постовой службы вместе с инспектором по делам несовершеннолетних. По прибытии сотрудники полиции опросили детей через запертую дверь. Те рассказали, что их мать ушла из дома несколько дней назад.

«Заявительница пояснила, что видела, как одна из местных жительниц по спущенной детьми веревке передавала им продукты питания. По выдвижной лестнице пожарной машины полицейские добрались до окна квартиры, расположенной на третьем этаже, и вынесли четверых мальчиков в возрасте от года до 10 лет», — сообщили в ведомстве.

Позже полицейские установили личность матери. Она числится на учете по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции продолжают поиск законных представителей несовершеннолетних.