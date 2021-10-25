Армия Судана арестовывает политическую элиту страны

Четыре министра и несколько высокопоставленных чиновников Судана были арестованы местными военными. Армия взяла под контроль все дороги, ведущие в столичный город Хартум и перекрыла мосты, сообщили на телеканале Al Hadath.

Под арест взяты министры связи, информации, финансов, промышленности. Военнослужащие задержали и градоначальника Хартума, а также члена правящего в Судане Суверенного совета. На данный момент аресты стремительно продолжаются, солдаты уже поместили под домашний арест главу правительства Абдаллу Хамдука.

Неспокойная обстановка в стране наблюдается уже вторую неделю. Люди устраивают демонстрации и требуют от властей решить проблемы населения. Так, пару дней назад граждане Судана штурмом взяли офис официального информационного агентства в Хартуме. Протестующие хотели остановить пресс-конференцию представителей Центрального совета Сил Декларации свободы и перемен (СДСП).

Накануне в Судан прибыл специальный представитель США на Африканском Роге Джеффри Фелтман. Дипломат проводил встречи с официальными лицами государства.