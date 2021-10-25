Приморские спасатели вытащили из капкана маленького тигренка

Специалисты центра «Амурский тигр» спасли из капкана трехмесячного полосатого хищника в Приморском крае. Об этом сообщили представители организации.

Животное угодило в ловушку в районе «барсучьего городка». Капканами были перекрыты все норы и тоннели, несмотря на то, что приспособление запрещено правилами охоты. Спасатели изъяли 11 экземпляров.

«Сообщение о тигренке, попавшем в капкан в лесном массиве, поступило от местного жителя. Прибывшие на место происшествия специалисты обездвижили юного хищника и освободили его из ловушки — в капкан он попал когтем передней правой лапы», — рассказали в организации.

Спасатели уточнили, что амурскому тигру ничего не угрожает. Раны, которые он получил, пытаясь освободиться из капкана, были обработаны. Специалисты приняли решение оставить хищника в естественной среде обитания.

Эксперты добавили, что следы около тигренка указывали на то, что рядом находилась его мать, пытавшаяся оказать помощь. Однако с приходом спасателей она скрылась. Специалисты действовали аккуратно, стараясь не провоцировать тигрицу. После ухода они установили фотоловушки.