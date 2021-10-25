Губернатор Хабаровского края Дегтярев самоизолировался из-за COVID-19 в его окружении

Коронавирусная инфекция подтвердилась у нескольких человек из окружения губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Глава региона решил уйти на самоизоляцию.

Михаил Дегтярев уже сделал прививку от COVID-19 и сдал необходимые тесты. Хоть результаты оказались отрицательными, а уровень антител – высокий, губернатор Хабаровского края будет работать удаленно, заявил он в Instagram.

«В моем окружении выявлены несколько заболевших COVID-19. В этой связи принято решение уйти на самоизоляцию. Несмотря на то, что тесты отрицательные, титры антител высокие, я привит, как вы знаете, но рекомендации есть рекомендации», — добавил Дегтярев в видеообращении.

Глава Хабаровского края напомнил, что эффективным средством защититься от тяжелого течения коронавируса можно с помощью прививки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что пандемию можно остановить благодаря созданным вакцинам.