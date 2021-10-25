«Коммерсантъ»: в Самарской школе тестируют предотвращающую нападения видеокамеру

Система видеонаблюдения, которая способна распознать потенциального стрелка вблизи учебного заведения, уже тестируется в одной из школ Самары. Об этом сообщили в компании-разработчике NtechLab.

Причиной внедрения данной технологии являются участившиеся случаи стрельбы в школах и учебных учреждениях. Система состоит из камеры видеонаблюдения, которая распознает стрелка и оповещает охрану, пишет «Коммерсантъ».

«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим», — сообщили в компании.

В случае, если охранник не реагирует на сообщение об опасности, система самостоятельно блокирует двери учебного учреждения. Также в автоматическом режиме аппарат объявит тревогу в здании и оповестит правоохранителей о возможной угрозе.